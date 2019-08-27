Как сообщили в антикоррупционной службе по ЗКО, 15 августа в Уральске по улице Жангир хана недалеко от медицинского колледжа была остановлена автомашина марки "Шкода Рапид" с государственным номером «771 AN 07», принадлежащая ГККП «Зеленовский районный центр досуга Зеленовского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта". – В документах было указано Зеленовский район, хотя ныне он является районом Байтерек. За рулём оказался некий Сарсеев М.Е., который представил себя водителем данного авто. На законные требования полицейских Сарсеев М.Е. не смог предоставить путевой лист. В этой связи сотрудниками полиции в отношении правонарушителя составлен административной протокол по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления",а транспортное средство было отправлено на штрафстоянку, - сообщили в антикоррупционной службе. Позже выяснилось, что Сарсеев М.Е. вовсе не водитель, а является государственным служащим, а именно руководителем отдела департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Более того, на момент правонарушения он находился в трудовом отпуске. – Возникает вопрос, с какого периода и на каком основании Сарсеев М.Е. управлял служебным автомобилем другой государственной организации, какой ущерб причинён бюджету за счет амортизации автомобиля? Все эти вопросы следует выяснить уполномоченным органам. По данному факту антикоррупционной службой в ДГД по ЗКО и в акимат области направлено соответствующее письмо о проведении тщательной служебной проверки и привлечении виновных к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.