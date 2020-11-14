Фото из архива "МГ" Генеральный директор международного аэропорта "Орал" Хайретдин Раскалиев рассказал, что на борту самолета находились около 100 человек. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Air Astana. – Ночью из-за резкого понижения температуры воздуха на взлетной полосе образовался гололед. По этой причине было принято решение о том, чтобы перенаправить самолет с пассажирами в Актобе. Мы не могли рисковать жизнью и здоровьем более чем 100 человек. Сейчас мы полили взлетную полосу специальной жидкостью, лед растаял, сейчас аэропорт работает в плановом режиме, - сообщил Хайретдин Раскалиев.