Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, ситуация по COVID-19 в регионе стабильная. Наполняемость инфекционных коек составляет 9%, на лечении находятся 46 больных, из них двое - в реанимации. – В рамках подготовки ко второй волне подготовлено 12 стационаров на 2080 койко-мест, в том числе 120 реанимационных. Завершилось строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек в городе Атырау. До конца года планируется завершение строительства модульного стационара на 200 коек в городе Кульсары Жылыойского района. Обеспеченность скорым автотранспортом составляет 100%. В октябре поставлено 5 передвижных медкомплексов, которые приступили к работе в сельских районах. Во всех медорганизациях создан двухмесячный запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Акиматом области выделены 715 млн тенге, закуплены лекарственные средства, обеспечена бесперебойная поставка медикаментов в розничные аптечные сети, - рассказал глава региона. Стоит отметить, что суммарная мощность исследований методом ПЦР в области выросла с марта месяца в 20 раз, работают 9 лабораторий.