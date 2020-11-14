Фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Гали Искалиева, специализированная организация запретила осуществлять реконструкцию аэропорта по тому проекту, который был сделан изначально. – Я сам в прошлом году торжественно запускал начало реконструкции нашего аэропорта. Но, к сожалению, проектировщики или те, кто делал геодезические исследования, ошиблись, и в ходе реконструкции обнаружились существенные проблемы со старым аэропортом. Там не было армированного слоя бетона, фундамента не было. Специализированная организация это выявила, и официально нам запретила осуществлять реконструкцию по тому проекту, который у нас был. С начала года нам пришлось заказывать практически новый проект. В старом аэропорту у нас не было рукавов для перехода самолета, а когда начали изучать оказалось, что и многих других вещей у нас не было, внутренняя логистика была неправильная. Мы сделали новый проект, увеличили площадь на три тысячи квадратных метров, изменили полностью дизайн. У нас будет новый аэропорт и новый терминал. Мы его недавно отдали на государственную экспертизу, надеюсь до конца года получим положительное заключение, а в январе начнем его строить, - отметил Гали Искалиев.. По словам главы региона, до конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию новый аэропорт.