Такое предложение прозвучало на сессии городского маслихата.

Депутат городского маслихата Муслим Джардемов предложил передать здание областной инфекционной больницы на баланс отдела занятости и социальных программ Уральска. К слову, сейчас оно находится в ведении областного управления здравоохранения. Медучреждение находится по адресу: Курмангалиева, 42.

- На рассмотрение комиссии поступил вопрос доступности социальных учреждений для лиц с ограниченными возможностями. По результатам проверки мы установили, что отдел занятости и социальных программ не соответствует требованиям действующих государственных программ доступности. Строительство нового здания потребует больших финансовых затрат. Предлагаем инициировать вопрос передачи здания инфекционной больницы на баланс соцотдела. Мы понимаем, что это в компетенции акимата области, и предлагаем направить письмо на имя акима области, - сказал депутат.

По словам Джардемова, в данный момент корпуса медучреждения пустуют, функционирует лишь административное здание.