Двое получили реальные сроки, ещё одному назначили крупный штраф - всех после отбытия наказания выдворят из Казахстана.

В Жанибекском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении трёх иностранцев. Они незаконно пересекли государственную границу Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Как установил суд, ночью 3 декабря 2025 года они проникли на территорию страны со стороны России: перелезли через пограничные ограждения в районе поста "Кайрат". На следующий день мужчины добрались до села Тау Жанибекского района, где скрывались в заброшенном здании. Позже их заметила местная жительница и сообщила в полицию. Нарушителей задержали.

В суде подсудимые полностью признали вину. Они пояснили, что хотели вернуться на родину - в Таджикистан и Узбекистан. Иностранцы заявили, что опасались за свою жизнь, утверждая, что их вынуждали участвовать в боевых действиях.

Суд признал всех троих виновными. Двое получили по 6 месяцев лишения свободы с последующим выдворением из Казахстана, ещё одному назначили штраф в размере 1,3 миллиона тенге с выдворением.

Приговор вступил в законную силу.