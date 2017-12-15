Строительство школы было начато в августе 2016 года. На это было выделено 850 млн тенге. Школа рассчитана на 300 мест. Также в городе Аксай завершено строительство двух 9-этажных домов. 14 декабря аким области Алтай Кульгинов встретился с жителями сел Березовка и Бестау, выслушал их мнения по поводу переезда и обустройства на новом месте. Стоит отметить, что переехавшие сельчане очень довольны своими новыми домами. - Мы, пенсионеры, переехали в новую квартиру два дня назад. Получили двухкомнатную квартиру. Все очень нравится. Она теплая, светлая, просторная, подъезд тоже удобный, можно коляски, санки оставить внизу. Мы благодарны нашему президенту за такую возможность. Все односельчане рядом, как будто и не переезжали, - сказал бывший житель села Березовка Байболат Алпейсов. Напомним, что в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения было принято решение о переселении жителей двух населенных пунктов, попадающих в эту зону. Часть жителей сел Березовка и Бестау уже переехали в трех- и четырехкомнатные одноэтажные дома, построенные специально для них в селе Аралтал. Остальные жители этих населенных пунктов переедут в два 9-этажных дома в городе Аксае. При этом сельчанам был предоставлен выбор - дом или квартира, в соответствие с этим их и расселяли. Также им была выплачена положенная компенсация.