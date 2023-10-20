Певица из Уральска рассказала о жизни под обстрелами в Украине

Назгуль Шукаева — авангардная певица, родом из Уральска. Широкий диапазон голоса позволяет ей исполнять как аутентичный фолк, джаз, так и современную академическую музыку.

Более 20 лет Назгуль живёт в Украине. Она единственная в стране певица, владеющая древней техникой горлового пения «кай», сочетая её с современной манерой звукоизвлечения. Вместе со своим коллективом Назгуль гастролирует по Европе и Америке, через творчество рассказывает миру о событиях в Украине.