С первого января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Социальные выплаты повысят на 7%.
— Повышение охватит порядка 87 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 59 тысяч семей, потерявших кормильца. На эти цели дополнительно направят более пяти миллиардов тенге, — сообщили в пресс-службе правительство.
Сейчас пособие по случаю потери кормильца составляет от 37 322 до 121 701 тенге в зависимости от количества иждивенцев. Средний размер социальных выплат по случаю утраты трудоспособности — 45 654 тенге. С первого июля размер этих социальных выплат уже подняли на 14,5%.