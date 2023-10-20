Букмекерская контора Tennisi.kz считает явным фаворитом именно Махачева. Коэффициент Tennisi на победу россиянина составляет 1,34 против 3,40 – на Волкановски. В первом поединке в феврале выиграл Махачев.

В со-главном событии UFC 294 экс-чемпион полусреднего веса Камару Усман встретится с Хамзатом Чимаевым. Бой пройдет в среднем весе. На победу Чимаева Tennisi дают 1,33, а на победу Усмана – 3,40.

Отметим, что Волкановски и Усман выйдут на коротком уведомлении. Изначально Махачев должен был провести реванш с Чарльзом Оливейром, а соперником Чимаева планировался Пауло Коста, но оба бразильца получили травмы.

UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби. Турнир начнется в 20:00 по астанинскому времени, а главный кард стартует уже в 00:00 – в ночь на 22 октября. Казахстанцы смогут посмотреть UFC 294 в прямом эфире по платной подписке на сервисах UFC Fight Pass и Setantasports.com.

