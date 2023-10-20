Девятилетнего ребёнка ограбили в Уральске 18 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Придя домой, мальчик обнаружил пропажу сотового телефона и рассказал о случившемся папе. Выяснилось, что во дворе к ребёнку подходил мужчина. Мальчик смог подробно его описать. Более того, момент запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Стражам порядка удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, у которого полицейские изъяли сотовый телефон ребёнка.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабёж».