Письмо от имени 4-летней Жании ЖАНИБЕК, которой две недели назад врачи поставили неутешительный диагноз - острый лимфобластный лейкоз, Деду Морозу написала ее мама.- Дорогой Дедушка Мороз, я верю, что ты есть. Я не прошу у тебя игрушек и кукол. Я хочу, чтобы ты превратил меня в Жасмин, а Жасмин не болеет. Я тоже не хочу болеть, я хочу домой, к папе, к сестренке, я сильно соскучилась по сестренке. Мама каждый день плачет. Почему? Я не хочу, чтобы мама плакала, я хочу, чтобы мое маленькое сердечко билось, - передает слова своей дочери Гульхар ТАЖИГУЛОВА. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" мама девочки, после тщательного обследования и подтверждения диагноза они с дочерью выехали в Алматы по квоте. В настоящее время девочка получает гормональную терапию. Однако, основное лечение и реабилитацию родители Жании хотели бы пройти в Южной Корее. Чтобы поставить дочь на ноги, семье требуется собрать около 200 тысяч долларов. От безысходности супруги вынуждены были объявить сбор средств на лечение в социальных сетях. Коллектив детского сада, который посещала 4-летняя Жания, первым откликнулся на просьбу о помощи. По словам заведующей Розы УТЕПБАЕВОЙ, новость о том, что одна из воспитанниц садика тяжело заболела, стала более чем неожиданной. - Ребенок неделю назад посещал наш детсад и был здоров. Я до последнего не хотела верить, но в пятницу вечером мама Жании прислала сообщение о том, что московские врачи по анализам подтвердили страшный диагноз. Я обращаюсь ко всем, кто имеет хоть какую-то возможность хоть чем-то помочь, отзовитесь! У молодой семьи нет возможности повезти девочку на лечение на свои средства, тем более, что у мамы Жании еще грудной ребенок, - призывает общественность в социальных сетях Роза УТЕПБАЕВА. В эти выходные усилиями волонтеров и сотрудников детского сада, который посещала Жания ЖАНИБЕК, была организована благотворительная ярмарка сразу для двоих тяжелобольных детей. За два дня было собрано 470 тысяч тенге. Эту сумму разделят ровно пополам и направят на лечение детей.Сбор средств для маленькой Жании ЖАНИБЕК продолжается. Мама девочки обращается ко всем неравнодушным людям помочь в сборе денег на лечение дочери. - Нам не передать словами наши страдания. Сердце обливается кровью, видя мучения и боль нашей лучезарной Жании. Мы не теряем надежды и очень хотим спасти нашего ребенка. Пусть ваш добрый поступок вернется к вам и вашим детям! - обращается Гульхар ТАЖИГУЛОВА ко всем казахстанцам. - Как нам сказали, в Корее очень большие возможности для излечения ребенка. Реквизиты: QIWI- кошелёк: +7 778 386 38 45, "Сбербанк" - номер карты 4263433480572244 на имя Тажигуловой Гаухар, "Казком" - номер карты 4003032757090479, "Народный банк" - номер карты 6762003506473023.