Жители 6 микрорайона с 5 часов утра оставались без отопления из-за аварии на теплотрассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".По словам гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, порыв был устранен и в дома была подана горячая вода и отопление. Напомним, в 27-градусный мороз жители 6 микрорайона остались без отопления из-за аварии и на теплотрассе.