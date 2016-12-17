Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в городском управлении по охране лесов и животного мира, с 2015 года незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников относятся к уголовным правонарушениям. - В этом году нашим управлением было проведено 102 рейда по выявлению браконьеров и лесорубов. Из них 13 были проведены совместно с сотрудниками правоохранительных органов, - пояснила инженер уральского управления по охране лесов Шамуратова. - За 11 месяцев 2016 года к административной ответственности было привлечено 37 лесорубов, а также заведено четыре уголовных дела. Стоит отметить, что за вырубку деревьев предусматривается штраф в размере 300 МРП, а если это нарушение совершено неоднократно - 500 МРП. Управление лесхоза напоминает населению дачных обществ, владельцам кафе, баров, ресторанов, что приобретение дров без соответствующих документов у посторонних лиц является незаконным. Поставка дров производится госучреждениями по охране лесов и животного мира. Заявку можно оставить по телефону: 26-50-10 и 26-49-37.