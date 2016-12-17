В 27-градусный мороз без отопления и горячей воды остались жители 21 многоэтажки в 6-ом микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9efd47c7-5ef3-4114-93b0-281e7f548eb1 Порыв на теплотрассе М8 произошел в 5 часов утра, 17 декабря. fe6193ed-4c91-4903-8cb0-1bc11c665d2e По словам технического директора АО "ЖТЭ" Нурболата ЖУМАЛИЕВА, все земляные работы уже закончены, и место порыва найдено. 12c378e9-b805-4d27-98f0-b06e0a9e8400 (1) - Аварийная служба уже начала сварочные работы. На данный момент из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остался 21 дом, - отметил Нурболат ЖУМАЛИЕВ. 63d42cda-d101-476f-a75e-8e0db6440f4f cb2beb81-ce79-40e8-87ba-b4ae074cb47e На место аварии выезжали аким области Алтай КУЛЬГИНОВ и акима города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.