Порыв на теплотрассе М8 произошел в 5 часов утра, 17 декабря.По словам технического директора АО "ЖТЭ" Нурболата ЖУМАЛИЕВА, все земляные работы уже закончены, и место порыва найдено.- Аварийная служба уже начала сварочные работы. На данный момент из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остался 21 дом, - отметил Нурболат ЖУМАЛИЕВ.На место аварии выезжали аким области Алтай КУЛЬГИНОВ и акима города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.