Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, на теле погибшего было множество колото-резаных ран грудной клетки. - Сотрудниками криминальной полиции ДВД ЗКО по горячим следам был задержан 28-летний подозреваемый. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Ведется расследование.