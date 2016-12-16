По словам водителя КамАЗа, он ехал по улице 2 Молодежная со стороны центра в город Атырау. - Я ехал мимо остановки, а автобус резко выехал с остановки. Чтобы избежать столкновения, я вывернул руль влево, но все равно врезался в автобус, и от удара я выехал на встречную полосу, - пояснил водитель большегруза. Между тем, водитель пассажирского автобуса №4 отметил, что выезжал с остановки, как положено и в это время в него врезался КамАЗ. В момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Большегруз был загружен 20 тоннами картофеля.