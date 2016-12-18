Этап Кубка Мира проходил в Южной Корее.Фото с сайта www.molomo.ru Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ занял первое месть на дистанции 1000 метров. Уральский шорт-трекист в соревнованиях обошел спортсменов из Канады Паскаля ДИОНА и Партрика ДАФФИ. Стоит отметить, что это первая победа Нурбергена ЖУМАГАЗИЕВА в индивидуальных состязаниях. К слову, Жумагазиев является бронзовым призёром зимних Азиатских игр 2011 года, которые проходили в Алматы. Между тем, ранее этап Кубка Мира выиграл другой спортсмен из Уральска Абзал АЖГАЛИЕВ.