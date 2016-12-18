С самого рождения маленькому Ване были поставлены страшные диагнозы - гидроцефалия, поликистоз, врожденное поражение центральной нервной системы, мама вместе с сыном боролись до последнего, но выжить мальчику не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено родителями мальчика Фото предоставлено родителями мальчика По словам мамы ребенка Кристина КОПЕНСКОЙ, Ваня последние восемь дней жизни находился в тяжелой коме. Его не стало 17 декабря, около четырех часов утра, в многопрофильной детской больнице города Уральск. Ване было всего чуть больше года, но за это время он перенес шесть сложнейших операций. Последняя операция была проведена на головном мозге. Кристина КОБИНА