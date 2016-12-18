Фото предоставлено родителями мальчика По словам мамы ребенка Кристина КОПЕНСКОЙ, Ваня последние восемь дней жизни находился в тяжелой коме. Его не стало 17 декабря, около четырех часов утра, в многопрофильной детской больнице города Уральск. Ване было всего чуть больше года, но за это время он перенес шесть сложнейших операций. Последняя операция была проведена на головном мозге.