Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акима города, в связи с обильными осадками сотрудники ТОО "Жайык таза кала" работают в усиленном режиме. - Всего за снежный период мы вывезли 61056 кубов снега, - отметили в пресс-службе акимата Уральска. Стоит отметить, что 10 декабря прошла презентация новой снегоуборочной техники. На эти цели из областного бюджета было выделено 300 миллионов тенге. На сегодняшний день уже закупили 19 единиц техники, в том числе один грейферный погрузчик, снегоочиститель и пылеуборочную машину.