16 июля 2025 года по всему Казахстану временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов.

Об этом национальный оператор АО «Казтелерадио». По его данным, планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей идут ежеквартально.

Последние меры необходимы для бесперебойного и качественного телерадиовещания.

– 16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, – заявили в пресс-службе АО «Казтелерадио».

Казахстанцев поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.

Фото: pixabay.com