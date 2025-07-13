Их примерная стоимость 800 миллионов тенге.

Прокуратура Мангистауской области регулярно проверяет, как соблюдаются законы о земле. С начала года государству вернули 87 участков земли общей площадью 91 тысяча гектаров. Их примерная стоимость — 800 миллионов тенге. Были выявлены случаи незаконного распределения земли и её неправильного использования.

Например, акимат города выдал компании дополнительный участок у побережья моря размером 0,5 гектар, хотя основной участок ещё не был освоен. Суд постановил вернуть землю государству. В Актау обнаружили девять случаев самозахвата земли — за это выписали штрафов на более чем два миллиона тенге. Также государству вернули 83 тысячи гектаров сельхозземель, так как они не использовались по назначению: скота там было меньше, чем положено по нормам. Работа в этом направлении продолжается.