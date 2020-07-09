Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в НАО "Фонд обязательного медицинского страхования", на сегодня в стране имеются около 140 поставщиков по КТ и около 100 поставщиков по услугам МРТ. При этом больше всего поставщиков КТ в Нур-Султане, Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, поставщиков МРТ – в городах Алматы, Шымкент, Нур-Султан, в Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Однако в данной ситуации из-за роста заболеваемости наблюдается нехватка КТ-аппаратов. При этом частные клиники существенно повысили расценки на компьютерную томографию легких, что отражается на карманных расходах населения. Соответственно объемы оказания данной услуги в рамках ОСМС снизились, так как поставщики заинтересованы в предоставлении их на платной основе. – Действительно, в регионах наблюдаются проблемы с инфраструктурными возможностями. Эти вопросы не в компетенции фонда, но мы понимаем, что ввиду дороговизны оборудования, аппараты компьютерной томографии размещаются преимущественно в центральных городах. Для граждан также врачи предлагают альтернативу – это рентген-исследование, которое более доступно в регионах, – прокомментировали в фонде социального медицинского страхования. Стоит отметить, что услуги компьютерной томографии оказываются застрахованным пациентам на амбулаторном уровне в рамках системы ОСМС бесплатно. Для этого им нужно при наличии соответствующих симптомов обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Участковый врач при выявлении показаний выдаст направление на бесплатную услугу КТ. В таком случае она будет проходить через ОСМС и расходы оплачивает ФСМС. По итогам первого квартала количество оказанных услуг КТ и МРТ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 5 раз, а объемы финансирования – в 7 раз (с 269 млн тенге до 2 млрд тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.