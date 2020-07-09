Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время брифинга в региональной службе коммуникаций, в регионе сохраняется нехватка медицинских кадров, чаще всего в лечебных учреждениях не хватает санитарок и медсестер. – Нехватка медицинских кадров является одним из самых проблемных вопросов на сегодняшний день. Остро ощущается дефицит среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы лишь 50% от общего количества медработников. Многие ушли в вынужденный отпуск либо сами заболели. Для решения этой проблемы проводятся ускоренные курсы по обучению студентов двух медицинских колледжей, которые будут направлены на работу в больницы. Через 15 дней ожидается прибытие около 200 медработников, которые будут помогать нашим врачам. Вместе с тем мы планируем привлечь к работе выпускников из других городов. Девять врачей из частных клиник пришли на помощь своим коллегам, - рассказал Гали Искалиев. Кроме этого, глава региона рассказал и о работе службы скорой медицинской помощи. По его словам, на станцию поступают более тысячи вызовов. – В связи с этим мы увеличили количество бригад скорой помощи. Сейчас население обслуживает 61 бригада, это на 24 бригады больше, чем в прошлом году. вызовов очень много, поэтому возможны задержки. Но когда дело касается человеческой жизни, никаких преград быть не должно, - заявил Гали Искалиев. Стоит отметить, что в течение двух месяцев для станции скорой медицинской помощи будут закуплены 37 новых машин, 20 из которых - реанимобили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.