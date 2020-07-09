Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 753 заболевших с выраженными симптомами и 1209 заболевших с течением болезни без симптомов. В ЗКО зарегистрирован 91 новый случай, таким образом, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 3600. Всего в Казахстане зарегистрирован 53 021 случай заболевания COVID-19.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.