По данным «Казгидромета», 24 ноября днем на западе, севере и востоке ЗКО ожидается гололёд. На западе региона — туман.
- В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5 градусов, ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау — переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.