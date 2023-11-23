С начала года за мелкое хулиганство полицейские региона составили около девяти тысяч административных протоколов. При этом, основную часть загрязнений общественных мест выявили с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По данным полиции, половина любителей плевать и бросать окурки сигарет в общественных места приходится на областной центр. Однако жители моногородов как Шалкар, Хромтау, Алга, Кандыагаш не отстают по количеству таких видов мелких хулиганств. Правонарушителей благодаря камерам устанавливают онлайн.

Так, по данным ведомства, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до 20 МРП или административный арест от пяти до 30 суток. При этом не останутся безнаказанными и те, кто загрязняет общественные места, бросая окурки сигарет, семечки и плюют на землю. На таких грязнуль налагается штраф в размере пяти МРП (17 тысяч тенге - прим. автора), при повторном совершении в течение года — 10 МРП.

Полицейские инспекторы видеонаблюдения незамедлительно направляют на место патрульные наряди. Они составляются административные протоколы в отношении нарушителей.

https://youtu.be/Q5mqNlNF-yU?si=jbHXkaMBZQkzEZDb