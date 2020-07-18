По данным РГП "Казгидромет", в Уральске осадков не ожидается, днем 34 градуса жары, ночью +21 градус. В Атырау по-прежнему будет жарко. Днем воздух прогреется до +39 градусов, ночью +26. Температура воздуха в Актау составит +32 градуса днем, +26 ночью. В Актобе будет облачно, днем +37 градусов, ночью +23. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.