18 июля глава государства провел селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент подверг жесткой критике работу Правительства и акимов, сообщает Акорда
.
- Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Правоохранительными органами проведены рейды и проверки в аптеках, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. По результатам проверки к уголовной и административной ответственности привлечено 270 лиц, занимающихся незаконной торговлей лекарственными средствами, 116 из них - медицинские работники.
Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законом.
Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, президент назвал это проявлением крайнего непрофессионализма.
Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте.
Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима.
– Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику, - заявил президент. По его мнению, и члены Правительства, и акимы "попали в капкан самоуспокоения и самодовольства".
В ходе совещания также были затронуты вопросы проведения тестирования граждан. Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей.
- Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это как желание утаить реальную картину. Поручаю Правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать, - сказал глава государства.
Наблюдается увеличение количества коек для инфицированных граждан. Однако это происходит за счет закрытия других медицинских центров. В результате доступ граждан к получению медицинской помощи заметно сократился. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.
Президент отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом.
- Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому, - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев указал, что, стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты.
- Проблемы нехватки медицинского персонала и отсутствия необходимой инфраструктуры остаются актуальными в сельской местности. Правительство доложило о формировании 2300 универсальных мобильных бригад. Однако в основном они обслуживают городских жителей. Нельзя оставлять села без внимания! Поручаю Правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием, - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что мошенники в погоне за деньгами пренебрегают всеми нормами человеческой морали, продолжают обманывать и вводить в заблуждение население. Сложная ситуация сложилась в моргах и ритуальных агентствах.
- За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что увеличение уровня заболеваемости не только негативно скажется на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну. Это обстоятельство Правительство должно учесть в своих рабочих планах, чтобы нивелировать все риски.
Президент Казахстана подчеркнул, что любые ошибочные решения в период пандемии, бюрократические барьеры, отказ от ответственности могут нанести вред жизни и здоровью сотен тысяч граждан.
В завершение глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой Правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение.
На заседании с отчетами выступили заместитель Премьер-министра, руководитель межведомственной комиссии Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким города Шымкент Мурат Айтенов, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, аким Алматинской области Амандык Баталов.
Фото с сайта Акорда
