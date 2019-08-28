28 августа в здании департамента полиции ЗКО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию известной поэтессы Акуштап Бактыгереевой. Поздравить юбиляра собрался личный состав департамента полиции ЗКО. Как рассказал руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Алазимов, Акуштап Бактыгереева является членом консультативно-совещательного совета. – От имени всего личного состава поздравляем вас с юбилеем. Вы являетесь деятелем культуры, ваши стихи наполнены смыслом, а каждое слово в ваших произведениях призывает к доброте, к патриотизму, тем самым прививая культуру в подрастающее поколение. Сегодня вы являетесь матерью, бабушкой, советчиком для всех, в том числе и для молодежи. На ваши стихи были написаны множество песен. Кроме этого, вы являетесь членом консультативно-совещательного органа при департаменте полиции ЗКО, прикладываете усилия для формирования положительного имиджа казахстанской полиции. Мы гордимся, что сотрудничаем с вами. От всей души хотим поздравить вас с 75-летием и пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия вашей семье, - заявил Махсудхан Аблазимов. В ходе праздничного мероприятия сотрудниками полиции был организован концерт, а юбиляру вручили цветы, благодарственное письмо и памятные подарки. – В стране ведется огромная работа для реализации программы "Рухани жангыру". Особенно это касается сферы культуры, люди стали больше читать, расширять свой кругозор, выходят на свет множество книг казахстанских авторов, проводится огромное количество мероприятий. На днях в городе Нур-Султан состоится долгожданный Евразийский форум писателей, участвовать в нем будут яркие личности, талантливые писатели. Людям нужно осознать, что истинное богатство заключается не в деньгах, карьере и имуществе, а в духовном состоянии, знании, культуре. Только это является истинным сокровищем человечества. Мы должны читать Аль-Фараби, Абая и других выдающихся личностей. Я стараюсь посещать все торжественные события, на которые меня приглашают. Хочу поблагодарить руководство департамента полиции ЗКО за сегодняшнее мероприятие, за поздравления, за уважение, которое они мне оказывают. Я всегда готова дать материнский совет всему подрастающему поколению, - рассказала Акуштап Бактыгереева.