В Казахстане с 19 августа по 19 сентября акция «Осторожно, опасный груз». Ее цель - обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение требований транспортного законодательства при перевозке грузов, относящихся к категории опасных. Водитель бензовоза при остановке транспортного средства заявляет, что едет по трассе пустой. Но инспекторы просят его пройти процедуру взвешивания. - На весах выявлено, что имеется перевес. Водитель будет привлечен к административной ответственности. В акции вместе с нами участвуют представители антикоррупрционной службы и палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил главный специалист инспекции транспортного контроля по ЗКО Азамат Шалабаев. И это не единственное нарушение, которое было выявлено в ходе акции. - Привлечены к ответственности двое водителей, чьи транспортные средства не были оборудованы громкоговорителями. Они необходимы для оповещения других водителей в случае опасной ситуации. Также мы проверяем соблюдение водителями режима труда и отдыха, - заявил Азамат Шалабаев. В ходе акции проверяют разрешительные документы водителей на осуществление этого вида деятельности, а также их соответствие квалификационным требованиям. - С начала года инспекторы транспортного контроля проверили порядка 7 тысяч единиц транспорта, выявлено более 700 нарушений законодательства. Наша главная цель – это недопущение дорожно-транспортных происшествий, - заявил руководитель отдела инспекции транспортного контроля по ЗКО Серик Убишев.