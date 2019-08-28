Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении непроизводственных платежей департамента госдоходов (ДГД) по Атырауской области, на 1 августа по Атырауской области количество зарегистрированных физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которые занимаются частным извозом, составляет 2995, в том числе с начала года зарегистрировано 535 ИП. Недавно был подписан совместный план мероприятий с инспекцией транспортного контроля по Атырауской области, департаментом полиции Атырауской области, управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ДГД по Атырауской области, одним из главных пунктов которого является выявление незарегистрированных налогоплательщиков, занятых в сфере пассажирских перевозок. Упомянутыми ведомствами были устроены рейды на объектах скопления таксистов: парковок аэропорта, железнодорожного вокзала, микрорайона «Жилгородок», различных ТРЦ. - По результатам рейдов выявлено и зарегистрировано в качестве ИП 26 физических лица. Напомним, что согласно Кодексу Об административных правонарушениях, за занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления предусмотрен административный штраф, - уточнили в ДГД.