Сегодня, 28 августа, на базе НПП "Атамекен" состоялась встреча местных предпринимателей, представителей АО"КазАвтоЖол" и руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. В ходе встречи представитель отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения АО "КазАвтоЖол" Муратбек Нурханов рассказал, что все работы, связанные с объектами дорожного сервиса, идут согласно национальному стандарту. - Придорожный сервис делится на 4 категории: А, В, С, D. По нашей области в настоящее время работает 90 объектов придорожного сервиса. Мы построим четыре площадки в нашей области, и к этим площадкам местным бизнесменам предлагаем дополнительно взять земельные участки, чтобы построить гостиницы, АЗС, СТО и другие объекты бизнеса по национальному стандарту, - сказал Муратбек Нурханов. В свою очередь предприниматель Асылбек Нупов высказал свое мнение по предложенным проектам. - У меня такой вопрос: возможно ли смещение этих площадок в ту или иную сторону. Я хорошо изучил ваш план и скажу, что несколько площадок очень далеко находятся от линий электропередач и водоснабжения, все мы прекрасно понимаем, что построить кемпинг невозможно без этих коммуникаций. По некоторым площадкам необходимо тянуть коммуникации до 100 километров. Соответственно, как предприниматели скажем, что на данных площадках невозможно построить кемпинг, потому что это не эффективно. Вы построите свою паковочную зону, но нам, чтобы привязаться к площадкам, нужно многое. Этот вопрос очень большой, - отметил Асылбек Нупов. - Если "КазАвтоЖол" сможет помочь по подводу коммуникаций, то тогда есть смысл строительства данных объектов в этих точках. Если за площадкой не будет ухода, она будет не у дел. Также очень проблематична доставка персонала, наше предложение - привязать места к населенным пунктам. Также это снимет вопрос интернета, телефонии, водоснабжения и газоснабжения. Нужно глобально подходить к этим проектам. Если мы хотим достойно выглядеть на международных трассах по категории А, мы должны продумать все эти вопросы. Руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта по ЗКО Медет Шакаев отметил, что при ремонте дорог закладываются деньги на создание небольших съездов и карманов. Это делается для того, чтобы человек по пути смог загнать машину, к примеру, на эстакаду. - Эти карманы можно использовать для бизнеса, кто-то может поставить вагончики с торговлей и туалеты. Одно условие для предпринимателей - они должны будут содержать в чистоте прилегающие территории. Мы разработали карту и определили участки, где необходимо разместить объекты придорожного сервиса. У нас основная живая трасса - Самара-Шымкент, если автокемпингов много, то есть и другие направления, где дорога отремонтирована, а объектов нет. Что касается "КазАвтоЖол", если предприниматель изъявит желание построить там что-то по категории А и В, то "КазАвтоЖол" берет функции подведения инфраструктуры, то есть подведение площадки, подъезда и съезда. Для бизнесмена это очень хорошие условия. Мы предлагаем бизнесу участвовать в развитии придорожного сервиса, - сказал Медет Шакаев. - Мы готовы обсудить все вопросы и пойти на встречу предпринимателям, главное - чтобы чтобы пассажир получал на этих остановках весь спектр услуг согласно национальному стандарту.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.