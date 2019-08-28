Скорую юридическую помощь население может получить во всех молодёжных ресурсных центрах региона. -В вашей области работают 14 юристов, которых мы долго отбирали. Было сложно в некоторых районах найти специалистов, особенно это касается отдалённых. Всего по Казахстану работают 210 юристов, - пояснил руководитель проекта Чингиз Лепсибаев. Основная цель проекта - это оказание бесплатной юридической помощи всем категориям граждан, особенно это касается социально-уязвимых слоев населения. Помимо того, что юристы оказывают консультации, они также собирают информацию о наиболее частых проблемах, затем эти примеры будут отражены на сайте проекта и в мобильном приложении, чтобы люди могли беспрепятственно в дальнейшем сами себя защитить. - Чаще всего люди обращаются с бытовыми вопросами. Это неправильно начисленная пенсия, пособие, обманули в магазине или в другом месте. Главное, что наша работа уже даёт свои плоды. Думаю, в дальнейшем мы будем оказывать ещё больше правовой помощи для повышения юридической грамотности жителей региона, - сообщил руководитель проекта Чингиз Лепсибаев. Необходимо отметить, что юристы оказывают не только гражданскую помощь, но также консультируют и по вопросам административных и уголовных дел. Сейчас фронт-офис уже работает для инвесторов. Вся сервисная поддержка находится здесь. Очень много специалистов в разной сфере, сервисная поддержка бизнеса. Банки здесь находятся, вплоть до выдачи технических условий. Необходимо отметить, что офис располагается в здании Смарт Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.