Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, столкновение кареты скорой помощи с авто произошло на пересечении улиц Маресьева и Пацаева. - Водитель автомобиля марки «Рено», двигаясь по улице Маресьева, проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП автомашина «Рено» под управлением женщины опрокинулась. Как выяснилось, женщина управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии, - сообщили в ведомстве. Стоит отметить, по данному факту составлен и направлен в суд административный материал.

zNVBqLsY3zA

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.