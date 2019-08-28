Проект ассоциации "Болашак" создан для того, чтобы молодым и идейным людям помочь с продвижением их проектов. То есть помочь с поиском финансирования, будь это государственный грант или же частные инвестиции и оказать полную поддержку при его разработке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам исполнительного директора ассоциации «Болашак» Лауры Демесиновой, основной целью проекта является создание взаимодействие молодых людей, которые имеют свои идеи, с государственными органами и бизнес-сообществом. - Мы проводили подобное мероприятие в столице, где принимали участие представители из Нур-Султана, Актобе, Атырау, Актау и многих других городов. Было представлено множество проектов, которые реально уже сейчас реализовать. Одним из них является производство одежды и аксессуаров из твёрдо-бытовых отходов. Была продемонстрирована даже готовая сумка, сшитая из переработанной газеты. Это очень интересный процесс, по словам руководителей проекта, - пояснила Лаура Демесинова. В Уральске же одним из самых лидирующих по своей работе идей стал проект создания интернет-платформы по оказанию юридической помощи. Группа молодых людей уже полгода реализуют свою идею и даже получили финансирование. Молодые стартаперы вошли в число 15 молодых предпринимателей Казахстана. - Идея создания сайта родилась полгода назад и мы сразу начали над ней работать. Сейчас портал уже запущен. С нами работают пять юридических компаний региона. Суть портала заключается в том, что, заходя на наш сайт, можно оставить заявку на получение помощи юристов, и также сами юристы могут оставить заявку на оказание консультации или помощи, - сообщил руководитель проекта Алишер Куаншалиев. Со слов ребят, до конца года они планируют провести модернизацию своего сайта, чтобы запустить его на 100% и получать полноценную прибыль. - У нас сайт работает круглосуточно. То есть свои заявки люди могут оставить удаленно, это один из главных преимуществ проекта. В дальнейшем зарабатывать мы планируем на размещении рекламы на портале и процентах с суммы, которую люди будут оплачивать юристам через наш интернет портал, - заключил веб-дизайнер проекта Вячеслав Сотов. Всего в презентации нового проекта в Уральске приняли участие 200 молодых активистов со всего Западного Казахстана.