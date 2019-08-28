По словам исполнительного директора ассоциации «Болашак» Лауры Демесиновой, основной целью проекта является создание взаимодействие молодых людей, которые имеют свои идеи, с государственными органами и бизнес-сообществом. - Мы проводили подобное мероприятие в столице, где принимали участие представители из Нур-Султана, Актобе, Атырау, Актау и многих других городов. Было представлено множество проектов, которые реально уже сейчас реализовать. Одним из них является производство одежды и аксессуаров из твёрдо-бытовых отходов. Была продемонстрирована даже готовая сумка, сшитая из переработанной газеты. Это очень интересный процесс, по словам руководителей проекта, - пояснила Лаура Демесинова. В Уральске же одним из самых лидирующих по своей работе идей стал проект создания интернет-платформы по оказанию юридической помощи. Группа молодых людей уже полгода реализуют свою идею и даже получили финансирование. Молодые стартаперы вошли в число 15 молодых предпринимателей Казахстана. - Идея создания сайта родилась полгода назад и мы сразу начали над ней работать. Сейчас портал уже запущен. С нами работают пять юридических компаний региона. Суть портала заключается в том, что, заходя на наш сайт, можно оставить заявку на получение помощи юристов, и также сами юристы могут оставить заявку на оказание консультации или помощи, - сообщил руководитель проекта Алишер Куаншалиев. Со слов ребят, до конца года они планируют провести модернизацию своего сайта, чтобы запустить его на 100% и получать полноценную прибыль. - У нас сайт работает круглосуточно. То есть свои заявки люди могут оставить удаленно, это один из главных преимуществ проекта. В дальнейшем зарабатывать мы планируем на размещении рекламы на портале и процентах с суммы, которую люди будут оплачивать юристам через наш интернет портал, - заключил веб-дизайнер проекта Вячеслав Сотов. Всего в презентации нового проекта в Уральске приняли участие 200 молодых активистов со всего Западного Казахстана.