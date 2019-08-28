Как сообщили в службе спасения, 29 августа в Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, осенний период характеризуется переменчивой погодой, перепадом температур, усилением ветра. – Хочется предостеречь людей о том, что при ветре 14-17 метров в секунду могут опрокинуться установленные вдоль улиц рекламные щиты, транспаранты. При штормовом ветре до 24 метров в секунду в городе могут быть повалены деревья, порваны линии электропередач. Из-за искр проводов могут возникнуть очаги пожаров в частном жилом секторе. Рекомендуем соблюдать правила безопасности, стараться не выходить из зданий, закрывать окна и форточки, воздержаться от поездок на природу, не оставлять детей без присмотра. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев, - рассказал Ерлан Турегелдиев.