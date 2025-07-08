Сотрудники полиции Костанайской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве.

Преступление носило организованный характер, возбуждено досудебное расследование.

По данным следствия, злоумышленники угрожали потерпевшему и требовали у него денежные средства. Учитывая характер преступления, досудебное расследование начато по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют причастность подозреваемых к другим эпизодам.

Правоохранительные органы напоминают: не оставайтесь безучастными к фактам угроз и вымогательства. В случае столкновения с подобными ситуациями необходимо немедленно обращаться в полицию.



