В 17.40 многие районы города оказались обесточены. Очевидцы утверждают, что валит дым из трубы ТЭЦ.

На дорогах города происходит настоящий коллапс: светофоры не работают, образовались пробки.

В ряде микрорайонов из-за отключения электричества нет воды. Неудобства добавляет жаркая погода.

По информации "Атырау-Жарык", микрорайоны Балауса, Ракуша, Лесхоз, Авангард и Нурсая, Жеруйык, а также районы в левой и правой частях города временно обесточены из-за чрезвычайной ситуации.

– Как только ситуация выправится, свет включат, - обещали на предприятии

Как стало известно позже, произошла авария на энергоблоке 1 на МАЭК. Крупные в Атырау предприятия - ТШО, НКОК перешли на автономное электроснабжение.

В пресс-службе АНПЗ сообщили, что на территории ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. ТОО «АНПЗ», по причине аварийного отключения линии электроснабжения АО «KEGOC» на новой части подстанции ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» произошел инцидент.

В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки были остановлены.

-Избыточное давление на установках согласно технологического регламента и плана ликвидации аварии были направлены на факельные установки. В данный момент в 19:30 электроэнергия еще не подана. Техническом отделе завода ведутся мероприятии по выяснению причин и для дальнейшей работы завода, - сообщили в пресс-службе АНПЗ.

Жертв и пострадавших нет.

Лина ОЙЛОВА