В Министерстве энергетики РК сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.
В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.
Причины посадки электроэнергии выясняются, дополнительную информацию обещали предоставить позже.
При этом в ведомстве заверили, что Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.
В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:
- автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;
- Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);
- дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).
Этих запасов ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ, отметили в минэнерго.
В министерстве также попросили СМИ и общественность не создавать искусственный ажиотаж.