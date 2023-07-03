В минэнерго прокомментировали аварию на Атырауском НПЗ

В Министерстве энергетики РК сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, дополнительную информацию обещали предоставить позже.

При этом в ведомстве заверили, что Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

Этих запасов ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ, отметили в минэнерго.

В министерстве также попросили СМИ и общественность не создавать искусственный ажиотаж.