Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ПС КНБ РК сообщили, что пограничники заставы «Байтурасай» Актюбинского погранотряда недалеко от населенного пункта Дмитриевка Мартукского района обнаружили поле дикорастущей конопли. - В указанный район был выслан наряд который до прибытия межведомственной группы осуществили охрану. 18 июня с 15.00 до 17.30 в присутствии межведомственной комиссии в составе акима Байтурасайского сельского округа, представителей отдела ЧС и ОП по Мартукскому району, журналиста районной газеты «Мартөктынысы» было осуществлено скашивание поля и уничтожение кустов дикорастущей конопли путём сожжения, - рассказали в пресс-службе. В результате было уничтожено около 270 тысяч кустов, растущих на площади 4 тысячи кв. метров, общим весом приблизительно 1 500 кг.