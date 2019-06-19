Скриншот с видео Позже в группе «Книга жалоб и предложений Атырау» соцсети Facebook был выложен пост пользователя Майя Мама, вот что она сообщила (стиль и орфография – сохранены): - Это 20 садик г. Атырау, специализированный садик для детей с нарушением речи, дети с диагнозом ОНР (общее недоразвитие речи - прим. автора), ЗПРР (задержка психоречевого развития - прим. автора). В данном учреждении не первый случай, когда бьют детей. Прежде воспитатель уволилась по собственному желанию. Когда мой сын приходил и говорил, что его апай бьет, бьёт линейкой все специалисты (воспитатели, дефектолог) на меня набросились, что мой сын все придумывает. Я тогда молча забрала сына с данного садика. Но мне сегодня позвонила родительница с нашей группы. С её разрешения я выкладываю сюда в группу. На видео её сын. Самое страшное, воспитатель ни грамма не чувствует сожаления и директор Имангалиева А. З. защищает воспитателя. Со слов родителей, директор данного учреждения собирает с родителей положительную характеристику на данного воспитателя. И хотят обвинить ребёнка, что он всех детей в группе бьёт этим оправдать воспитателя. Когда смотрела это видео, у меня слезы сами текли с глаз. Ведь пару месяцев назад и мой ребёнок был на этом месте. Я ведь не смогла тогда доказать, что мой сын не придумывает. К видеоснимку директор не подпускала родителя, игнорировала её обращение. С помощью 102 полиции взяли допуск. И это не одно видео, где воспитатель бьёт и пинает (в обуви) ребёнка», - написала Майя Мама. Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что об инциденте им известно и видео в настоящее время изучается. Горадминистрация же уже принесла извинения за «недопустимое поведение воспитателя», отметив, что вчера же воспитатель была уволена за грубое обращение с воспитанником. В этом году это уже второй факт рукоприкладства воспитателя. Первый был зафиксирован весной в интернате для умственно отсталых детей в детдоме Махамбетского района.