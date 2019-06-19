Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении образования ЗКО, в этом году 5032 ученика заканчивают общеобразовательную школу, из них 3891 ученик будет сдавать единое национальное тестирование. – В этом году изменен формат проведения ЕНТ. После окончания учебного года с 28 мая по 7 июня выпускники сдали итоговые экзамены в школах и получили аттестаты. 340 учащихся стали обладателями знака "Алтын белгі", 161 ученик получил аттестат с отличием. Единое национальное тестирование является вступительными экзаменами в высшие учебные заведения. Победители международных олимпиад не освобождаются от сдачи ЕНТ, которое будет проходить с 21 по 26 июня в 9 пунктах нашей области - в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Каратюбинском, Сырымском районах, а также в ЗКГУ имени М.Утемисова и в ЗКАТУ имени Жангир хана, - рассказала главный специалист управления образования ЗКО Жадыра Бекжанова. В городе Уральск единое национальное тестирование будет проходить 24 и 26 июня. 1370 выпускников городских школ будут сдавать вступительные экзамены в вузы. В районах области ЕНТ пройдет 21 и 22 июня. – Еще 231 выпускник областных школ изъявил желание принять участие в ЕНТ. Результаты будут объявлены в тот же день, а на следующий день будут приниматься апелляционные жалобы, - сообщила Жадыра Бекжанова.