За четыре года в рамках программы «Нұрлы жол» выделены средства на общую сумму 41,2 млрд тенге для реализации 60 проектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На эти средства построено 4 школы и 1 детский сад, отремонтировано 140 км автодорог республиканского значения (реконструкция – 83,3 км, капитальный ремонт – 56,4 км), 77 км автодорог областного и районного значения (реконструкция – 26 км, капитальный ремонт – 51,3 км). Реконструировано 34 км сетей теплоснабжения, 201 км сетей водоснабжения и водоотведения.
В результате за 3 года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличена с 26 до 28,7%, износ тепловых сетей снижен с 52,7 до 51,6% и водопроводных сетей с 68 до 63%.
- В 2018 году направлены средства на общую сумму 21,2 млрд тенге для реализации 16 проектов.
Отремонтировано 113 км автодорог республиканского значения (реконструкция – 56,3 км, капитальный ремонт – 56,4 км), 77,3 км автодорог областного и районного значения (реконструкция – 26 км, капитальный ремонт – 51,3 км). Реконструировано 3,5км сетей теплоснабжения и 1,5 км сетей водоснабжения, - рассказал заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев.
По его словам, в ходе реализации проектов 2018 года обеспечены работой около 800 человек.
В рамках государственной программы «Нұрлы жол» на 2019 год выделены средства по 5-ти направлениям на общую сумму 16,4 млрд тенге (21 проект):
По 1-направлению
(капитальный и средний ремонт автодорог республиканского значения) предусмотрено 7,6млрд тенге на реализацию 7 проектов (переходящие с 2018 года). Планируется отремонтировать 155 км дорог.
По 2-направлению
(текущий ремонт и содержание автодорог республиканского значения) выделено 1,4 млрд тенге на содержание 1 414 км дорог республиканского значения.
По 3-направлению
(строительство и реконструкцию автодорог областного и районного значения) предусмотрен 1 млрд тенге на реализацию 1 проекта. Планируется реконструкция 7,2 км дорог.
По 4-направлению
(капитальный и средний ремонт автодорог областного и районного значения) предусмотрено 5,1 млрд тенге на реализацию 10 проектов (переходящие с 2018 года). Планируется отремонтировать 79,5 км дорог.
По 5-направлению
(реконструкция и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения) из республиканского бюджета выделено 1,3 млрд тенге на реализацию 3-х проектов. Планируется реконструировать 1,5 км сетей теплоснабжения и 8,4 км сетей водоснабжения г.Уральска.
Начата реализация проектов:
- Средний ремонт автодороги Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ - 0-48 км;
- Средний ремонт автодороги Шынгырлау-Лубенка-Лебедевка - 0-12 км;
- Капитальный ремонт 0-2км автодороги Жанибек-Таловка-Малый Узень Жанибекского района ЗКО;
- Средний ремонт подъездной дороги к поселку Алгабас, Сырымский район, ЗКО;
- Средний ремонт подьездной дороги в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Планируется начало реализации проектов:
- Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 196-251 км;
- Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 408-448 км;
- Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 448-490 км;
Также в рамках исполнения поручениии главы государства в этом году будет начато ремонт дорог.
- Капитальный ремонт а/д Бурлин-Аксай-Жымпиты - 149-159 км;
- Средний ремонт а/д Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ - 48-96 км;
- Капитальный ремонт а/д Бурлин-Аксай-Жымпиты - участок № 1 139-149 км;
- Средний ремонт а/д Чапаево-Жангала-Сайхин - 113-130 км;
- Средний ремонт а/д Б.Чаган-Переметное - 32-42 км;
- Капитальный ремонт подъездной дороги в с.Аксуат Теректинского района, ЗКО;
- Средний ремонт подъездной дороги к д.о. «Уральский» (санаторий Акжайык), Теректинский район, ЗКО;
- Средний ремонт подъездной автодороги с.Чижа-2 Таскалинского района ЗКО.
- Капитальный ремонт а/д Казталовка-Жанибек-Гр.РФ - 0-1 км, 4-53 км, 53-95 км,
95- 138 км, 158-165 км (по поручению главы государства РК);
- Капитальный ремонт а/д Униге-Бисен-Сайхин - 0-50 км, 50-103 км (по поручению главы государства РК).
