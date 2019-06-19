На эти средства построено 4 школы и 1 детский сад, отремонтировано 140 км автодорог республиканского значения (реконструкция – 83,3 км, капитальный ремонт – 56,4 км), 77 км автодорог областного и районного значения (реконструкция – 26 км, капитальный ремонт – 51,3 км). Реконструировано 34 км сетей теплоснабжения, 201 км сетей водоснабжения и водоотведения. В результате за 3 года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличена с 26 до 28,7%, износ тепловых сетей снижен с 52,7 до 51,6% и водопроводных сетей с 68 до 63%. - В 2018 году направлены средства на общую сумму 21,2 млрд тенге для реализации 16 проектов. Отремонтировано 113 км автодорог республиканского значения (реконструкция – 56,3 км, капитальный ремонт – 56,4 км), 77,3 км автодорог областного и районного значения (реконструкция – 26 км, капитальный ремонт – 51,3 км). Реконструировано 3,5км сетей теплоснабжения и 1,5 км сетей водоснабжения, - рассказал заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Урал Куспаев. По его словам, в ходе реализации проектов 2018 года обеспечены работой около 800 человек. В рамках государственной программы «Нұрлы жол» на 2019 год выделены средства по 5-ти направлениям на общую сумму 16,4 млрд тенге (21 проект):(капитальный и средний ремонт автодорог республиканского значения) предусмотрено 7,6млрд тенге на реализацию 7 проектов (переходящие с 2018 года). Планируется отремонтировать 155 км дорог.(текущий ремонт и содержание автодорог республиканского значения) выделено 1,4 млрд тенге на содержание 1 414 км дорог республиканского значения.(строительство и реконструкцию автодорог областного и районного значения) предусмотрен 1 млрд тенге на реализацию 1 проекта. Планируется реконструкция 7,2 км дорог.(капитальный и средний ремонт автодорог областного и районного значения) предусмотрено 5,1 млрд тенге на реализацию 10 проектов (переходящие с 2018 года). Планируется отремонтировать 79,5 км дорог.(реконструкция и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения) из республиканского бюджета выделено 1,3 млрд тенге на реализацию 3-х проектов. Планируется реконструировать 1,5 км сетей теплоснабжения и 8,4 км сетей водоснабжения г.Уральска. Начата реализация проектов: - Средний ремонт автодороги Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ - 0-48 км; - Средний ремонт автодороги Шынгырлау-Лубенка-Лебедевка - 0-12 км; - Капитальный ремонт 0-2км автодороги Жанибек-Таловка-Малый Узень Жанибекского района ЗКО; - Средний ремонт подъездной дороги к поселку Алгабас, Сырымский район, ЗКО; - Средний ремонт подьездной дороги в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО. Планируется начало реализации проектов: - Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 196-251 км; - Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 408-448 км; - Средний ремонт а/д Самара-Шымкент - 448-490 км; Также в рамках исполнения поручениии главы государства в этом году будет начато ремонт дорог. - Капитальный ремонт а/д Бурлин-Аксай-Жымпиты - 149-159 км; - Средний ремонт а/д Таскала-Аккурай-Болашак-гр.РФ - 48-96 км; - Капитальный ремонт а/д Бурлин-Аксай-Жымпиты - участок № 1 139-149 км; - Средний ремонт а/д Чапаево-Жангала-Сайхин - 113-130 км; - Средний ремонт а/д Б.Чаган-Переметное - 32-42 км; - Капитальный ремонт подъездной дороги в с.Аксуат Теректинского района, ЗКО; - Средний ремонт подъездной дороги к д.о. «Уральский» (санаторий Акжайык), Теректинский район, ЗКО; - Средний ремонт подъездной автодороги с.Чижа-2 Таскалинского района ЗКО. - Капитальный ремонт а/д Казталовка-Жанибек-Гр.РФ - 0-1 км, 4-53 км, 53-95 км, 95- 138 км, 158-165 км (по поручению главы государства РК); - Капитальный ремонт а/д Униге-Бисен-Сайхин - 0-50 км, 50-103 км (по поручению главы государства РК).