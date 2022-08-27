Попавшую в трудовое рабство в Лаосе казахстанку освободили
Её брат перевёл требуемую «работодателем» сумму, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото anel.bermaganbet в Instagram
Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова(известна ролью в казахстанском фильме ужасов «Офис за чертой») в конце прошлой неделе заявила, что попала в трудовое рабство. Она отправилась работать в Лаос менеджером по работе с клиентами. Сначала ей предоставили VIP-условия, однако потом отвезли в дешёвое общежитие. Девушка поняла, что её работодатель не чист на руку. В МИД Казахстана сразу же отреагировали на ситуацию.
25 августа освобождении девушки сообщил её брат Канат Бермаганбетов.
- Задействованы были очень большие силы: МИД Казахстана, МВД Казахстана, аппарат президента Казахстана был тоже на связи. Со мной на связь вышли международная полиция – интерпол, посольство РФ в Лаосе, посольство Казахстана во Вьетнаме, консул вылетел в столицу Лаоса. Лаосцы вообще, как выяснилось, очень неторопливые люди: мне так объяснили, что они никуда не торопятся. От людей, задерживавших Анель, поступила информация, что её перестанут кормить, пока к ним не приедет посольство, - рассказал брат Анель.
Убедившись в освобождении сестры, Канат перевёл нужную сумму «работодателем».
