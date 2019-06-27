Если вы мечтаете иметь хорошее зрение и отказаться от надоевших очков и линз, то смело можете обратиться за консультацией к врачам-офтальмологам многопрофильной клиники “UniservMedicalCenter”. Вас встретит заботливый персонал, а врачи помогут навсегда решить проблемы со зрением. Как рассказала заведующая офтальмологическим отделением Асель Муканбеткалиева, в клинике используется новейшее оборудование европейских производителей.– В нашей клинике проводятся все виды операций, начиная от небольших амбулаторных операций и заканчивая катарактой, глаукомой, в том числе эксимерлазерная коррекция зрения. Данная методика в ЗКО используется только нашими специалистами. Процедура эта на сегодняшний день считается наиболее точной, безопасной и предсказуемой, она вызывает большую степень доверия у людей при любой степени рефракции, то есть независимо от того, «минус» у человека или «плюс». Операция проходит быстро, безболезненно, реабилитационный период проходит без осложнений и позволяет пациенту сразу после операции снять очки, работать и жить полноценной жизнью. В работе используем суперсовременное оборудование мировых производителей, таких как Япония, США, Германия, Франция. Наша клиника оснащена по последнему слову техники. Все самое современное оборудование в области офтальмологии используют врачи нашего центра. Эксимерлазерный аппарат, который у нас есть, считается самым быстрым аппаратом в мире, и он позволяет провести операцию за 5-6 секунд.Офтальмологические услуги оказывают шесть врачей высшей и первой категории, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и имеют за спиной многолетний опыт работы. –Регулярно к нам приезжает врач-офтальмолог высшей категории с 20-летним стажем Досжанова Бакыт Сагатовна, которая является главным внештатным офтальмологом Жамбылской области. К нам приезжают пациенты из других областей. Кроме этого, люди по квоте могут прооперироваться у нас бесплатно в условиях дневного стационара. Мы заказали еще одно оборудование и совсем скоро сможем оперировать и детей, - сообщила Асель Муканбеткалиева. За полгода работы в Уральске в клинике было проведено более 200 успешных операций по коррекции зрения. Довольные пациенты не скрывают своей радости. – У меня было -6 и со школы проходилось носить очки. Моя жизнь была неполноценной, не узнавала знакомых на улице. Но теперь я вижу мир, и это моя осуществившаяся мечта. Сразу после операции я выбросила ненавистные очки, увидела все яркие краски мира и даже села за руль автомобиля. Очень и очень рада, что я сделала эту операцию. Через это стоит пройти разочек, что бы потом видеть все четко и ясно до самой старости! – рассказала жительница Уральска Марина Владимирова. – О замечательных врачах этой клиники я узнал случайно и сразу же решил прийти на консультацию. У меня было достаточно серьезное заболевание глаз с осложнениями. АсельМуканбеткалиева сразу же решительно взялась за меня и буквально вернула мне радость видеть мир вокруг меня. Около 47 лет я почти не видел, жил неполноценной жизнью. Но сейчас, благодаря клинике “UniservMedicalCenter” я стал счастливым человеком со 100%-ым зрением, вижу небо, облака, людей и все остальное. Моя жизнь изменилась в лучшую сторону, - рассказал еще один благодарный пациент медицинского центра Азамат Баймуканов.Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО Новости Компаний.