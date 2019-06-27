Атырауские чиновники нанесли на пешеходный мост крылатые фразы, афоризмы и пословицы о честности и добропорядочности. Отныне пешеходный мост называется с подачи проектного офиса «Атырау – адалдық алаңы» - мостом честности. В Атырау состоялась его официальная церемония открытия. - Цель данного проекта - изменение общественного сознания путем пропаганды лучших ценностей человечества таких как, честность, неподкупность, справедливость. «Мост честности» призывает горожан, особенно молодежь, быть честными, трудолюбивыми. Я уверен, что жители города Атырау положительно оценят новшество и высокую роль проекта в формировании антикоррупционной культуры населения, - сказал руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области Токтамыс Жумагулов.