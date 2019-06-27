Холодильник — как член семьи. Уже трудно себе представить, как можно обходиться без него. Сегодня на рынке широкий ассортимент выбора холодильников, которые похожи больше на произведения искусства, чем на бытовую технику. Просто супер, в жаркую погоду, открыть холодильник, доставая что-нибудь холодненького. Присесть на диван, и наслаждаясь, услышать любимую песню, которая заиграет из вашего… холодильника. Не верится? Познакомьтесь — CoolTone!Его основная задача – охлаждение напитков или баночек с консервацией, много туда не войдет. Но у этого чуда кроме стильного дизайна встроены CD и MP3 плееры, FM/AM радио, подставка для iPod и даже часы.Уже 13 лет выпускают холодильник-призрак. Японцы, как всегда, умеют удивлять - придумали прозрачную бытовую технику. У него прозрачные стенки и дверца, благодаря этому о ваших запасах узнают все, и даже не надо открывать. Также предлагаются прозрачные стиральные машинки и прозрачные кондиционеры.Maytag предлагает Amana, для юных художников. Специальное покрытие холодильника заменяет мольберт, на котором можно рисовать фломастерами. А если что легко удалять сухой тканью и снова вдохновляться.Еще одно необычное творение для вина уже от китайцев. Piano bar — термоэлектрический. Приятно насладиться любимым вином из такого агрегата.Уникальность от производителя Electrolux – модульные холодильники. Теперь вы можете сами собрать холодильник любого размера, оценивая свои потребности. Кроме удобства это интересный предмет интерьера.Представляете, уже есть холодильник ГУРМАН. Он легко добавит возраста вашему напитку. Как это? Невероятно просто! Изменяя вкус и аромат с помощью перепадов температуры и ультразвуковыми волнами. Скорость процесса можете установить сами. Также он умело сохранит необходимые качества уже «старого» напитка.«БИОГЕЛЬ. Действует агрегат на основе биогеля, который подмерзает с помощью люминесценции. Гелевые капсулы, надёжно защищают продукты от воздуха, влажности и солнца. Особенный плюс не нужен источник питания: энергия аккумулируется из внешней среды. Продукты легко достать из гелевых карманов. Достаточно просто погрузить руку. При этом гель не прилипнет, не останется на руках, не испачкает, не растечется и не поменяет форму. Это просто украшение любого дома.В Голландии удалось создать горизонтальный холодильник, который больше напоминает буфет, поэтому может разместиться в комнате. Но дверцы и крепление подойдут и для вертикального положения.