Женщина воспитала пятерых детей - четверых она родила сама, а одного усыновила. В 2016 году в возрасте 53 лет Нурсулу Мамбетова вышла на пенсию как многодетная мать. – Сама родила четверых детей, еще одного мальчика мы взяли на воспитание, когда ему было четыре годика, отучила его, воспитала, а когда ему исполнилось 16 лет, мы с супругом решили официально его усыновить. Сейчас ему 30 лет, мы его женили, у него есть уже собственные дети. В 2016 году по месту жительства я сдала документы для выхода на пенсию, у меня все приняли, назначили пенсию. Три года я исправно получала выплаты, но в июне 2019 года мне неожиданно отказали в выплате. Сотрудники департамента труда и социальной защиты заявили, что основанием для прекращения пенсионных выплат является то, что я усыновила ребенка после достижения им восьмилетнего возраста. Для меня это было полной неожиданностью, я даже не предполагала, что такое возможно в нашей стране. Ведь сейчас всем многодетным мамам должна оказываться всесторонняя помощь, а меня лишили уже назначенной пенсии, - говорит Нурсулу Мамбетова. По словам женщины, она теперь должна вернуть государству те пенсионные выплаты, которые получала с 2016 по 2019 годы. Таких возможностей у неё нет. – Ежемесячно я получала около 58 тысяч тенге. Соответственно, я все эти три года не работала, у меня прерван трудовой стаж. Сейчас мне 56 лет, кто меня возьмет на работу в таком возрасте? Я ничего никогда не скрывала, когда сдавала документы я предоставила им все данные, в том числе и о том, что пятый ребенок усыновленный. Ошибки с моей стороны нет. Теперь мне говорят, что я выйду на пенсию на общих основаниях, - возмущается женщина. По словам председателя палаты юридических консультантов ЗКО Рината Телеупова, женщина обратилась к ним за помощью и было решено оказать ей комплексную социальную юридическую помощь на бесплатной основе. – Нурсулу Мамбетова при оформлении пенсионных выплат действительно предоставила все необходимые документы, ничего не скрывала. Ребенок был усыновлен в 2006 году в возрасте 16 лет, хотя с четырех лет он находился на воспитании у Нурсулу и её супруга. Пенсия ей была назначена в 2016 году и выплачивалась в течение трех лет. Полагаю, что департамент не имел права принимать решение об отказе уже назначенных пенсионных выплат, тем более с момента первичного назначения. Отказать они могли до назначения выплат и то при наличии оснований, таких как недостоверность документов, несоответствие данных. Таких нарушений не было, пенсия была назначена. При отмене выплат они не учли многие обстоятельства. Кто ей сейчас восстановит три года трудового стажа? Мы написали письмо в департамент, после того как они нам ответят, мы намерены обратиться в суд, - рассказал Ринат Телеупов. В департаменте труда и социальных программ заявили, что по закону только женщины, родившие, усыновившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет. – При сдаче документов женщина не указала, что пятый ребенок является усыновленным по закону в возрасте 16 лет. Она сама должна была об этом сказать при сдаче документов, но Нурсулу Мамбетова скрыла решение суда об усыновлении. Тогда не было возможностей проверять такие данные. Выяснилось это во время пересмотра стажа работы, и на этом основании была прекращена выплата пенсионных выплат. Кроме этого, она должна будет вернуть все средства, которые получала в течение трех лет. Если этого не произойдет, то мы будем вынуждены обратиться в суд. На пенсию женщина выйдет уже на общих основаниях. За ошибочно назначенную пенсию никто ответственности не понесет, так как в этом виновата сама Нурсулу Мамбетова, - заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты ЗКО Женис Бериков.