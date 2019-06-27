По словам спасателей, машина, где находились мужчины и ребенок, упала в воду на Актюбинском водохранилище. Произошло это 27 июня в 5 утра. Машина заехала с противоположного берега от того, где находится спасательная станция. О случившемся сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись. Из трех их попутчиков из воды удалось вытащить пока только двоих – мужчину 1974 года рождения и ребенка 2016 года рождения, еще одного мужчину 1984 года рождения ищут.